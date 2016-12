Nba: Warriors favolosi contro Dallas, Denver ko senza Gallinari

09:58 - Chi riuscirà a fermare i Warriors? Nella notte Nba Golden State centra la 15esima vittoria consecutiva sconfiggendo 105-98 i Mavericks (migliore attacco della Lega) con un super Stephen Curry, autore di 29 punti. A Dallas non sono bastati i 24 di Monta Ellis e i 23 del solito Dirk Nowitzki. Con Gallinari ancora ai box per una contusione al ginocchio, i Nuggets perdono 108-96 contro Houston: Howard in doppia doppia con 26 punti e 13 rimbalzi.

I Warriors non hanno alcuna intenzione di rallentare il loro cammino ed espugnano anche l'American Airlines Center di Dallas. Golden state mette subito le cose in chiaro: all'intervallo lungo i californiani chiudono in vantaggio di 22 punti. I Mavs cercano una rimonta incredibile e, con un parziale di 11-0 nel quarto quarto, arrivano anche a -7 senza però creare un vero spavento a Curry e compagni. Al Toyota center di Houston i Nuggets subiscono la loro 13esima sconfitta stagionale con Gallinari ancora out. Oltre alla doppia doppia di Howard, i Rockets vengono trascinati dal lituano Donatas Motiejunas, autore di 25 punti e dal 'Barba' James Harden che ne mette a segno 24. Gigi Datome assiste ancora una volta dalla tribuna alla vittoria dei suoi Pistons (95-90) sui Kings con 24 punti di Greg Monroe. I Grizzlies soffrono forse più del previsto contro i 76ers (21 ko su 23 gare). Memphis espugna il Wells Fargo Center di Philadelphia soltanto all'overtime (120-115) con uno scintillante Mike Conley, top scorer con 36 punti. Un tiro da due sulla sirena di Tobias Harris decide, infine, la sfida tra i Magic e gli Hawks chiusa sul 100-99 in favore di Orlando.