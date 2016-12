Nba: Warriors da record, colpi Pistons e Rockets

Nessuna pressione, piuttosto un divertimento giocare per due obiettivi: la pensa così coach Steve Carr sul finale di stagione dei Warriors che a otto giornate dal termine della regular season inseguono il record di vittorie dei Bulls ’95-96 senza però perdere di vista il vero obiettivo della stagione, ovvero la conferma dell’anello Nba. E con un Curry che non conosce passi falsi tutto diventa più facile per il quintetto californiano che alla Oracle Arena di Oakland centra il successo numero 67 battendo 102-94 Washington con 26 punti del solito Curry (6/8 da tre) e i 15 con 16 rimbalzi di Green.



Festa grande per Houston che a Cleveland approfitta dell’assenza di LeBron James per mettere ko i Cavs: Harden mette a referto 27 punti, Beasley ne porta in dote altri 17 dalla panchina e alla fine i Rockets tornano in Texas con una vittoria (106-100 il finale) fondamentale in chiave playoff. Dove un piede lo mettono pure i Pistons che al The Palace of Auburn Hill tengono basso il punteggio (88-82 sulla sirena) per battere Oklahoma, priva di Durant, e portarsi a due vittorie di distanza da Chicago.



Che pure interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte di fila espugnando il Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis per 98-96 grazie a una strepitosa prova di Nikola Mirotic (28 punti e 7/13 da tre), ma con appena otto partite da giocare e un calendario ostile raggiungere i playoff nonostante il successo in casa dei Pacers sembra davvero difficile. Post season sicura, invece, per Charlotte, facile in casa di Philadelphia (100-85), mentre Orlando è davvero Magic contro Brooklyn (Nets battuti 139-105).