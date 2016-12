Nba: vola Golden State, cadono i Bulls

09:53 - Cinque gare nella notte Nba, senza italiani in campo. Continua la corsa dei Golden State Warriors che battono gli Utah Jazz e centrano il quinto successo in fila. Brutta sconfitta per i Chicago Bulls che si fanno rimontare 19 punti dai Pistons a Detroit. Il big match della Western Conference è dei Memphis Grizzlies che piegano i Portland Trail Blazers. Colpi esterni per i Suns a Houston e per i Nets in casa degli Indiana Pacers.

Anche senza Klay Thompson non si ferma la marcia dei Golden State Warriors che battono 106-91 gli Utah Jazz e centrano l'11esimo successo in 13 gare nel mese di marzo. Brilla il solito Stephen Curry con 24 punti: è lui il primo candidato al titolo di Mvp stagionale. Il big match della Western Conference è dei Memphis Grizzlies che battono 97-86 i Portland Trail Blazers e conquistano la serie stagionale contro la franchigia dell'Oregon. Green mette 23 punti, Conley ne aggiunge 21 mentre ai Blazers, che nella ripresa devono fare a meno di Aldridge fermato da un problema alla mano, non bastano i 27 di Damian Lillard. Colpo esterno dei Phoenix Suns che passano 117-112 a Houston contro i Rockets: Eric Bledsoe, 34 punti, tiene vive le residue speranze playoff dei Suns. Ad Est spicca la vittoria dei Detroit Pistons che recuperano uno svantaggio di 19 punti nel terzo periodo e battono 107-91 i Chicago Bulls. Brilla Reggie Jackson che chiude con la doppia doppia da 22 punti e 11 assist. E' crisi per gli Indiana Pacers che incappano nel quinto stop di fila e scivolano fuori dalla griglia playoff: alla Bankers Life Fieldhouse passano i Brooklyn Nets 123-111 grazie a 26 punti di Brook Lopez. Anche i Nets restano in corsa, con gli stessi Pacers, i Celtics e gli Hornets per un pass che vale la post season.