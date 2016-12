Nba: vittorie per Gallinari e Belinelli

Quattro gare nella notte Nba . Due gli italiani in campo, Gallinari e Belinelli , entrambi vittoriosi: il Gallo segna 15 punti nel successo esterno di Denver contro i Timberwolves mentre il Beli ne mette 9 nel successo dei Kings contro gli Houston Rockets. Dopo il tour in trasferta i Lakers tornano a Los Angeles e stendono Milwaukee con 22 punti di Bryant, i Cleveland Cavs di LeBron James invece si impongono in casa dei Celtics.

Ottimo momento per i Denver Nuggets che battono 112-100 i Minnesota Timberwolves a domicilio e centrano il sesto successo nelle ultime sette gare. Danilo Gallinari segna 15 punti in 28 minuti mentre i grandi protagonisti sono Kenneth Faried, 19 punti con 10 rimbalzi, e l'ex di turnio Randy Foye, 19 pure per lui con 5 su 6 da tre. Ai Twolves non bastano 23 punti di Wiggins e 20 di LaVine. Vincono anche i Sacramento Kings che, nonostante l'assenza di Rondo, squalificato, piegano 107-97 gli Houston Rockets. Marco Belinelli gioca 27 minuti e segna 9 punti con tre triple. Brillano Cousins con 26 punti e 12 rimbalzi, Gay, 17 punti e 13 rimbalzi, e Collison, 14 con 13 assist. Nei Rockets ci sono 33 punti, inutili, del Barba James Harden.



Successo esterno dei Cleveland Cavaliers che, grazie ad un ottimo terzo quarto, vincono 89-77 sul campo dei Boston Celtics. LeBron James chiude con 6 palle perse ma anche 24 punti e 7 rimbalzi mentre Kevin Love ne aggiunge. Ritorno positivo per i Lakers a Los Angeles dopo il lungo giro in trasferta: i gialloviola asfaltano 113-95 i Milwaukee Bucks grazie a 22 punti di Kobe Bryant e 19, massimo in carriera, con 7 assist del rookie D'Angelo Russell.