Nba: vendetta Belinelli, Warriors ai playoff

Otto gare nella notte Nba. Dopo cinque ko di fila gli Charlotte Hornets vincono a Sacramento contro i Kings: 13 punti e 6 assist per Marco Belinelli in versione "ex di turno". Gli Warriors travolgono i Nets con 27 punti di Curry e staccano il pass per i playoff. Sconfitta casalinga per i Cavs che, senza LeBron James, si arrendono ai Bulls. Vincono i Knicks che superano i 76ers grazie al canestro a fil di sirena di Anthony.