Nba: urlo Golden State, Gallinari non basta a Denver

La tripla allo scadere di Barnes regala a Golden State la vittoria numero 43. Nelle notte Nba i Warriors faticano più del previsto per avere la meglio di Philadelphia : la peggior franchigia della lega sfiora l'impresa ma alla fine si arrende. Va ko anche Denver , battuto ai supplementari da Indiana: ai Nuggets non bastano i 23 punti di Gallinari . Nessun canestro in dieci minuti per Bargnani , mentre Belinelli resta ai box per una gastroenterite.

Un altro passo verso il record delle 72 vittorie, ma allo stesso tempo un avvertimento: non è stata brillante la prestazione di Golden State, che ha rischiato di dilapidare negli ultimi dodici minuti un vantaggio di 19 punti (74-93) contro Phila, la franchigia col peggior record (7-41). Il finale è al batticuore: Warriors sopra di 6, ma Canaan trova un gioco da 4 sfruttando il fallo di Curry, poi Barnes perde una sanguinosa palla e Smith infila il pareggio, ma lo stesso Barnes si fa perdonare con la tripla del definitivo 105-108 a due decimi dalla sirena.



Intensa anche la gara a Indiana, dove Denver si arrende 109-105 al supplementare: l'ottima prova di Danilo Gallinari non è sufficiente a Nuggets, affondati da uno strepitoso Ellis (32 punti, 6 assist e 9 rimbalzi). Continua il momento negativo di Andrea Bargnani e dei suoi Nets: per l'azzurro dieci minuti sul parquet e zero punti, per Brooklyn un'altra sconfitta (105-103 a New Orleans). Non è sceso neppure in campo invece Marco Belinelli, ai box per gastroenterite: i suoi Kings si arrendono 121-171 a Memphis.



Tra le altre partite al cardiopalma di questa notte, Houston-Washington finisce 122-123: colpo esterno dei Wizards, ai Rockets non basta un mostruoso Harden da 40 punti e 11 assist per evitare il terzo ko di fila. Undicesima vittoria consecutiva invece per Toronto, che ha la meglio anche su Detroit: 111-107 con i 29 centri di DeRozan. E' Cleveland infine ad aggiudicarsi il big match di giornata: San Antonio alza bandiera bianca, affondato 117-103 dai colpi degli scatenati Big Three (James 29, Irving e Love 21).