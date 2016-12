Nba: Thompson stende i Lakers, Nuggets ko

12:03 - I Denver Nuggets di Gallinari, 7 punti, perdono sul campo degli Oklahoma City Thunder che festeggiano la prima vittoria nonostante le assenze delle star Westbrook e Durant mentre Gigi Datome resta seduto 48 minuti nel ko casalingo dei Detroit Pistons contro i Nets. Klay Thompson guida gli Warriors al successo sui Lakers con 41 punti, i Bulls passano sul campo dei Timberwolves anche senza Rose e i Mavericks vincono a New Orleans.

Primo successo stagionale per gli Oklahoma City Thunder che, nonostante le pesanti assenze di Kevin Durant e Russell Westbrook (operato ieri alla mano, almeno un mese di stop), battono 102-91 i Denver Nuggets con 23 punti a testa di Serge Ibaka e Perry Jones III. Danilo Gallinari gioca 20 minuti e firma 7 punti (3 su 6 dal campo, 1 su 2 da tre). Ancora panchina per 48' per Gigi Datome che vede i suoi Detroit Pistons perdere 102-90 in casa contro i Brooklyn Nets trascinati dai 34 punti da un sontuoso Joe Johnson.

La mano più bollente della notte è però quella di Klay Thompson: la guardia festeggia il rinnovo di contratto da 71 milioni di dollari in 4 anni rifilando 41 punti ai Lakers nel successo 127-104 dei suoi Golden State Warriors. 31 e 10 assist per il 'gemello' Steph Curry. Ai gialloviola, che non iniziavano la stagione con 4 sconfitte in fila dal 1957, non bastano i 28 punti di Kobe Bryant. Bella vittoria anche dei Dallas Mavericks che passano 109-104 sul campo dei New Orleans Pelicans cui non bastano i 31 punti e 15 rimbalzi di un incredibile Anthony Davis.

Nelle altre gare: i Bulls vincono 106-105 sul campo dei Timberwolves nonostante l'assenza di Derrick Rose, fermato da un problema alla caviglia (inutili i 33 punti di Martin), i Grizzlies passano 71-69 a Charlotte, Chris Bosh con 30 punti guida Miami contro Philadelphia, 114-96, serata da sogno per Derrick Favors che segna 32 punti (massimo in carriera) nella larga vittoria 118-91 dei Jazz sui Suns. Successi infine dei Rockets sui Celtics, dei Raptors sui Magic, degli Wizards sui Bucks e degli Hawks sui Pacers.