Nba: super Gallinari non basta, Belinelli vince il derby

Dopo due vittorie consecutive si interrompe la corsa dei Nuggets che perdono in casa contro gli Hornets di Belinelli (tre punti, tre rimbalzi e tre assist in 28 minuti). Gallinari sigla per la terza gara di fila 22 punti a cui si aggiungono i 31 con 14 rimbalzi di Nikola Jokic ma Denver cade lo stesso sotto i colpi di Kemba Walker (27) e Nicolas Batum (21). I Cavs, già senza gli infortunati J.R. Smith e Kevin Love, scelgono di far riposare LeBron James e Kyrie Irving. Gli Heati ne approfittano per vincere la 18esima gara delle ultime 22 con 23 punti di Goran Dragic e 20 di Hassan Whiteside.



Secondo successo di fila ai supplementari per gli Spurs che conquistano aritmeticamente i playoff per il 20esimo anno consecutivo. Grande protagonista del match dell'AT&T Center è Kawhi Leonard, autore di 34 punti (6 all'ovetime), 10 rimbalzi e 5 assist. James Harden (33 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) trascina i Rockets al successo per 123-108 sui Memphis Grizzlies. I Clippers espugnano lo United Center di Chicago vincendo 101-91 in rimonta con un super Jamal Crawford che, uscito dalla panchina, colleziona 25 punti in 26 minuti contro i 16 del solito Jimmy Butler. Tra le altre gare della notte i Pistons travolgono 136-106 i Sixers, i Bucks si impongono 101-94 sui Raptors mentre i Trail Blazers regolano 130-116 i Nets.