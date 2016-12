Nba: super Gallinari non basta ai Nuggets, Warriors show

09:51 - Nella notte Nba uno scintillante Danilo Gallinari non basta ai Nuggets che perdono 105-98 a Philadelphia. L'azzurro mette a segno 22 punti (suo massimo stagionale) in 26 minuti mentre tra le fila dei 76ers grande prova di Hollis Thompson che chiude a quota 23 (record in carriera). Arriva così la decima sconfitta in undici gare per Denver che vede allontanarsi sempre di più i playoff. I Warriors strapazzano 121-96 i Kings con 23 punti di Curry.

Golden State espugna così la Sleep Train Arena di Sacramento. L'incontro si decide a cavallo tra il primo e il secondo quarto con un parziale di 23-0 per gli attuali leader della classifica a Ovest. Ai Kings non bastano i 26 punti con 11 rimbalzi di DeMarcus Cousins.

Continua a zoppicare Miami, sconfitta 108-91 a Detroit nonostante i 34 punti di Chris Bosh. A trascinare i Pistons ci pensa D.J. Augustin che segna 25 punti e ben 13 assist.

Dopo tre sconfitte consecutive risorgono i Trail Blazers che si impongono 103-102 sui Jazz nel giorno del ritorno sul parquet di Robin Lopez (dopo il grave infortunio alla mano destra). Damian Lillard e LaMarcus Aldridge siglano rispettivamente 25 e 22 punti mentre per Utah il migliore è Gordon Hayward a quota 27. Boston, infine, torna al successo battendo 108-97 i Knicks al Madison Square Garden con 26 punti di Avery Bradley e 22 di Jared Sullinger.