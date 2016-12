Nba: Spurs implacabili, Detroit passa a Chicago

Nella notte Nba gli Spurs migliorano il loro record vincendo la 64esima gara stagionale, la 39esima di fila in casa: all'AT&T Center San Antonio batte 102-95 i Raptors con 33 punti di Kawhi Leonard (career-high) e 31 con 15 rimbalzi di LaMarcus Aldridge. Palyoff sempre più lontani per i Bulls, sconfitti 94-90 allo United Center dai Pistons nonostante la prima tripla doppia in carriera (28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist) di Jimmy Butler.