Nba: Spurs imbattibili in casa, bene anche i Raptors

La notte Nba conferma l'imbattibilità casalinga di San Antonio, che centra la 34a vittoria consecutiva. Gli Spurs tra le mura amiche non conoscono sconfitte in questa stagione, ennesimo successo, a farne le spese in questa occasione sono i Trail Blazers per 118-110. Vincono anche i Raptors, i Pacers si arrendono ma solo dopo gli overtime per 101-94. Bene anche gli Hawks, 116-98 sui Nuggets ancora orfani di Gallinari, fuori per infortunio.