Nba: Spurs, Cavs e Clippers, notte da incubo

Notte buia per le big in Nba. Dopo nove vittorie di fila si interrompe la striscia degli Spurs che a San Antonio cedono ai Magic 95-83 incassando la quarta sconfitta stagionale tra le mura amiche. Sorpresa anche a Milwaukee, dove Antetokounmpo mette a referto 34 punti e guida i Bucks al successo su Cleveland, mentre Brooklyn è fatale ai Clippers, ko per la terza volta di fila. Stop Houston, infine, a casa Utah: Belinelli da 11 punti non basta a Charlotte, ko con Detroit.