Nba: spettacolo Gallinari, i Nuggets incantano Londra

La settima partita nella storia dell'Nba giocata a Londra è nel segno di Danilo Gallinari. L'azzurro, in campo con calzettoni speciali con i colori della bandiera britannica, incanta in avvio con tre triple nei primi tre minuti e contribuisce con 18 punti al largo successo di Denver che si impone 140-112 sugli Indiana Pacers di Paul George (solo 10 punti per lui). I Nuggets ritrovano così il sorriso interrompendo una striscia di cinque ko di fila.