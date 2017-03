Nba: spettacolo Cleveland, vittoria e record di triple

Notte magica per Cleveland che alla Philips Arena di Atlanta batte 135-130 gli Hawks mettendo a referto 25 triple, primato assoluto in regular season. Danno spettacolo James e Irving che firmano 81 punti in due. Non basta a Oklahoma City la solita prova monstre di Westbrook (48 punti): i Thunder cadono a Phoenix (118-111). San Antonio vince a New Orleans solo all'overtime (101-98), Toronto si impone a Washington (114-106).