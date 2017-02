Nba: sorriso Bulls, Celtics ko tra le polemiche

Vittoria tra le polemiche per i Chicago Bulls che allo United Center battono 104-103 Boston: a decidere l'incontro sono due liberi di Butler, concessi a nove decimi di secondo dalla sirena per un fallo di Smart molto contestato dai Celtics, cui non bastano i 29 punti del solito Thomas. Nell'altra partita disputata nella notte prosegue l'ottimo momento di Washington che centra il quarto successo di fila imponendosi 111-98 sul campo dei Pacers.

La sfida tra Bulls e Celtics sul parquet dello United Center si traduce in un entusiasmante duello tra Butler e Thomas che mettono a referto 29 punti ciascuno. Butler, autore dei due liberi che decidono la partita, si porta a casa anche la vittoria mentre Thomas si consola con la sua 41esima gara consecutiva con almeno 20 punti all'attivo, anche se non riesce a trattenere la rabbia per la decisione arbitrale da cui sono scaturiti gli ultimi due tiri dalla lunetta per i Bulls: "Noi abbiamo vinto questa partita - le parole del play dei Celtics autore anche di 7 assist così come Butler -. Quella di Smart è stata una grande stoppata che gli arbitri hanno giudicato fallosa con una decisione pessima. Peccato".



Decisamente meno complicata la vittoria di Washington che si impone 111-98 sul campo degli Indiana Pacers al termine di una partita condotta con sicurezza dall'inizio alla fine. A trascinare i Wizards è una prestazione super di Porter Jr, autore di 25 punti (6 triple comprese) e otto rimbalzi. Bene anche Wall che chiude la partita con una doppia doppia (20 punti + 12 assist). Washington si conferma una delle squadre più in forma dell'intera Nba: nel 2017 ha uno score di 18 vittorie e 5 sconfitte, e quella contro i Pacers è stata la 22esima partita di fila con almeno 100 punti segnati. Crisi nera invece per Indiana, al sesto ko consecutivo.