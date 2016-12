Nba, scelti i titolari per l'All Star Game: Bryant il più votato

Le votazioni, avvenute sul web e tramite social network, hanno stabilito quali saranno i quintetti titolari (3 frontcourt, 2 guardie), mentre i coach voteranno 7 riserve per ogni rappresentativa (ma non potranno selezionare giocatori della propria squadra). Per questo Danilo Gallinari, fuori e lontanissimo dai primi, ha una piccola speranza di essere selezionato dai coach. Piccola, a dir la verità.



Il più votato in assoluto è stato Kobe Bryant, che disputerà il suo 20esimo e ultimo All Star Game. La stella dei Lakers ha raccolto 1.891.614 voti, oltre 200mila in più rispetto a Steph Curry e 800mila in più rispetto a LeBron James. Non sono mancate le sorprese. A Est Kyle Lowry ha superato Kyrie Irving nel finale, mentre incredibilmente Pau Gasol è rimasto fuori dal quintetto titolare per 360 voti, che lo hanno relegato dietro a Carmelo Anthony.



Incredibile la quantità di voti raccolta a Ovest dal georgiano Zaza Pachulia, autentico beniamino trasversale dei tifosi e fenomeno social. Si è piazzato quarto dietro a Kawhi Leonard. Il 28 gennaio verranno svelate le 7 riserve per ogni rappresentativa.