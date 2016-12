Nba: ruggito Rockets, LeBron James ko a Portland

10:24 - Nella notte Nba sono andate in scena 8 gare. Gli Houston Rockets vincono la quinta gara di fila in questo avvio di stagione battendo a domicilio i Miami Heat, finora imbattuti. Crollano a Portland i Cleveland Cavs di LeBron James che stecca la gara e non segna nel secondo tempo. Restano senza successi Magic - battuti dai Bulls - e Lakers, stesi dai Suns nonostante i 39 punti di Kobe Bryant. Davis trascina i Pelicans sugli Hornets mentre i Thunder, rimasti con soli 6 giocatori, perdono a Toronto.

Gli Houston Rockets sono la miglior squadra di questo avvio di stagione e infilano il quinto successo consecutivo battendo a domicilio 108-91 i Miami Heat, finora imbattuti. I padroni di casa tornano anche a -3 nel quarto periodo ma i Rockets, 17 su 37 da tre, firmano l'allungo decisivo con le bombe di Ariza e Beverley: i migliori sono però Howard, 26 punti, e James Harden, che sfiora la tripla doppia (25, 9 rimbalzi e 10 assist).

Brutto secondo tempo per i Cleveland Cavs che cadono 101-82 a Portland contro i Blazers. LeBron James infatti, dopo gli 11 punti della prima frazione, resta a secco nella ripresa (non segnava così poco dal 12 maggio 2008) e non bastano ai Cavaliers i 22 punti di Love; Blazers spinti dai 27 di Lillard e dai 21 di Matthews.

Ancora senza successi i Los Angeles Lakers che perdono 112-106 allo Staples Center contro i Phoenix Suns. Kobe Bryant resta in campo 44 minuti e segna 39 punti (con 37 tiri): riporta lui i gialloviola anche sul -2 ma alla fine il miglior gioco di squadra dei Suns ha la meglio ed è Tucker dall'angolo a mettere la bomba che chiude il match. Per Phonenix grande contributo dalla panchina di Green, 26 punti, e Isaiah Thomas, 22.

Quarto stop in altrettante per gli Orlando Magic, battuti 98-90 a Chicago dai Bulls: ancora senza Derrick Rose i Tori vengono guidati da Jimmy Butler 21 punti.

I Toronto Raptors battono 100-88 gli Oklahoma City Thunder che, presentatisi in otto, chiudono in sei per l'infortunio di Perry Jones III e l'espulsione di Telfair; i Bucks sbancano 87-81 il campo dei Pacers con 23 punti di Brandon Knight; gli Wizards (sei uomini in doppia cifra) passano al Madison Square Garden 98-83 contro i New York Knicks; l'ennesima grande prova di Anthony Davis (24 punti, 13 rimbalzi e 3 stoppare) aiuta i Pelicans a piegare 100-91 gli Hornets.