Nba: rivoluzione Lakers, torna Magic Johnson

Jeannie Buss: "Ho preso una serie di decisioni che credo restituiranno ai Lakers la grandezza che mio padre aveva dato loro e che i tifosi pretendono. Il mio obiettivo è che tutte le persone associate ai Lakers remino ora nella stessa direzione, quella che io e Magic decideremo. Siamo determinati a tornare presto a lottare per il titolo". Sul fratello Jim aggiunge: "Jim ama questa squadra e resterà come uno dei proprietari. Io e lui abbiamo lo stesso obiettivo: restituire i Lakers a quel livello di grandezza che nostro padre ci ha chiesto".



Entusiasta Magic Johnson, giocatore dei Lakers dal 1979 al 1991 e poi nel 1996 con 5 titoli di campione Nba: "Per me è un sogno poter essere il presidente delle operazioni legate al basket dei Lakers. Faccio parte di questa squadra fin dal 1979 e sono un appassionato di questa franchigia. Farò tutto quello che posso per costruire una cultura vincente dentro e fuori dal campo. Abbiamo un grande coach in Luke Walton e dei buoni giovani. Lavoreremo senza sosta per riportare un titolo ai Lakers".



Dietro a questa decisione improvvisa della proprietà c'è la voglia di cambiare rotta visto che questa sarà la quarta stagione perdente consecutiva, un dramma autentico per un marchio come i Lakers. La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare essere stata la decisione dell'ormai ex dirigenza di non inserire un giovane come Brandon Ingram in uno scambio per avere una stella come DeMarcus Cousins, poi andato ai Pelicans. Con Magic Johnson la Los Angeles gialloviola gira pagina: la prima mossa sarà nominare un nuovo general manager e si fa il nome di Rob Pelinka, storico agente di Kobe Bryant.