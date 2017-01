NBA: rivincita Warriors, Cavs massacrati

Nove gare nella notte NBA che celebra Martin Luther King. Il big match della notte è quello di Oakland dove i Golden State Warriors distruggono i Cleveland Cavs 126-91 nella rivincita della gara di Natale e delle ultime due finali: tripla doppia per Draymond Green. Successo convincente di Denver che, con 15 punti di Gallinari, batte Orlando. 7 punti per Belinelli nella sconfitta di Charlotte in casa dei Celtics.