Nba: riscossa Cavs, volano Raptors e Rockets

09:47 - Sette gare nella notte della Nba, senza italiani sul parquet. Spicca la netta vittoria dei Cleveland Cavaliers che, con un grande LeBron James, battono gli Orlando Magic e ritrovano il sorriso dopo 4 sconfitte di fila. Toronto si conferma regina a Est dopo il successo contro i Phoenix Suns mentre a Ovest i Rockets, che battono i Knicks, restano tra le prime. Spicca lo stop interno di Dallas contro i Pacers mentre vincono in trasferta Bulls e Clippers.

Dopo quattro sconfitte di fila e i conseguenti primi malumori, i Cleveland Cavaliers si rialzano battendo nettamente 106-74 gli Orlando Magic. Grande prova di LeBron James che, con 29 punti e 11 assist, trascina i suoi al sesto successo stagionale: avanti di 18 punti all'intervallo e poi di 24 nel terzo quarto, i Cavs non si voltano più indietro.

Gara tiratissima a Toronto dove i Raptors, i migliori a Est, superano in volata 104-100 i Phoenix Suns. Gli ospiti restano in gara con le triple (14 su 33) e rimontano da -17 fino al 98 pari con una giocata di Bledsoe, 25 punti. Poi però i Raptors, che hanno un Valanciunas da 27 punti e 11 rimbalzi, sigillano la vittoria ai liberi.

Sofferta vittoria dei Chicago Bulls, 97-95 in casa degli Utah Jazz. I Tori ritrovano gli infortunati Pau Gasol, 23 punti, e Derrick Rose, 18, ma decisivi sono i 25 di Jimmy Butler e il canestro del sorpasso sul 96-95 di Mike Dunleavy. I Jazz hanno la chance per vincere nell'ultima azione ma la tripla di Hayward si spegne sul ferro.

Decisamente più facile la vita per i Los Angeles Clippers che passano 113-92 sul parquet degli Charlotte Hornets con 22 punti e 15 assist di Chris Paul e 22 con 16 rimbalzi di Blake Griffin. Ancora a secco i Philadelphia 76ers che perdono la 14esima gara (su 14) contro i Portland Trail Blazers, 114-104. I padroni di casa restano in partita fino a fine terzo quarto quando i Blazers prendono il largo grazie a Aldridge, 33 punti e 11 rimbalzi. Una conferma e una sorpresa in Texas.

La conferma sono gli Houston Rockets che, senza Dwight Howard, piegano 91-86 in volata i New York Knicks grazie ad un grande James Harden da 36 punti con 7 triple; 14 di Carmelo Anthony che abbandona prima dell'intervallo per problemi alla schiena. La sorpresa sono i Dallas Mavericks, battuti in casa 111-100 dagli Indiana Pacers. Sorprendente prova da 29 punti di Donald Sloan mentre la squadra tira benissimo dall'arco, 13 su 26 nelle triple.