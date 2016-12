Nba: riscatto LeBron, primo stop Spurs

10:03 - LeBron James zittisce subito le critiche. Dopo la prova incolore nel suo debutto-bis con i Cavs, il Prescelto trascina Cleveland al successo sul parquet di Chicago: i Bulls si arrendono 114-108 all'overtime, James mette a referto 36 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Cadono i San Antonio Spurs, sconfitti 94-89 dai Suns: 9 punti e 2 assist per Marco Belinelli. Terzo ko di fila per i Lakers: i Clippers vincono il derby di Los Angeles 118-111.

La risposta di LeBron agli 'haters' si fa attendere solo 24 ore. King James mette in mostra tutto il repertorio nella sfida contro una delle rivali dirette per il trono a Est. I Bulls tengono testa ai Cavaliers ma devono fare a meno di Derrick Rose nei minuti finali del match: l'Mvp 2011 (20 punti e 4 assist) è costretto a lasciare il campo per una leggera distorsione alla caviglia sinistra (niente di serio ma è in dubbio per la prossima gara). Pau Gasol chiude la sua gara con 15 punti e 9 rimbalzi. Per Cleveland, oltre a un super LeBron, ci sono i 23 punti di Kyre Irving e i 16 di Kevin Love.



Arriva a Phoenix la prima sconfitta per gli Spurs campioni in carica. A San Antonio non bastano i 19 punti di Tony Parker e i 16 di Tim Duncan, il miglior realizzatore dei Suns è Isaiah Thomas con 23 punti. Blake Griffin (39 punti e 7 rimbalzi) è il principale artefice della terza sconfitta stagionale dei Lakers. Mano fredda per Kobe Bryant, che si ferma a 21 punti con 6 su 15 dal campo. I Grizzlies passano 97-89 in casa dei Pacers con 22 punti di Zack Randolph. Vincono anche Kings (103-94 contro i Trail Blazers, 40 punti per Rudy Gay) e Bucks (93-81 contro i Sixers).