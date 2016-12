Nba: riscatto Golden State, ko i Nets di Bargnani

Il tempo di riordinare le idee e Golden State torna a dare spettacolo: la sconfitta che ha interrotto l'impressionante striscia di successi diventa subito un vecchio ricordo se Klay Thompson trova una di quelle sue serate magiche. Per la guardia californiana 43 punti (massimo stagionale), 15/22 dal campo con 8/13 dall'arco: 27 di questi li realizza in uno strepitoso terzo quarto che taglia le gambe Phoenix. Non è andata bene invece a Brooklyn, che incassa la sua 18.a sconfitta su 25 uscite: sorride Miami con i 28 centri di Wade, per Bargnani invece 21 minuti con 5/11 dal campo.



Mette la sesta Oklahoma che stende Portland grazie ai 24 punti del solito Durant, mentre negli Spurs - che infilano il quarto successo di fila con Washington - il top scorer è Leonard (28). Continua ad andare forte Indiana che si impone 107-81 su Dallas, così come Orlando che batte 113-98 Charlotte. Non bastano a Boston i 38 punti di uno scatenato Isaiah Thomas, Detroit festeggia 119-116. Tornano a sorridere Atlanta, 127-106 con Philadelphia, e New Orleans, 104-94 con Utah. Bene i Clippers che stendono 103-90 i Bucks, chiudono il programma i successi dei Knicks (107-102 con Minnesota) e Chicago (98-85 con Memphis).