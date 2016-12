Nba: rinasce Datome, i Pistons abbattono gli Hornets

10:18 - Per Gigi Datome è arrivato il momento di mettersi in mostra: il cestista sardo gioca 15 minuti segnando 9 punti nella vittoria dei suoi Pistons (104-84) sugli Hornets in preseason Nba. Dopo tanta panchina, coach Van Gundy concede a Datome ampio spazio: l'azzurro lo ripaga con una prestazione convincente. LeBron James, con 26 punti in 24 minuti, trascina i suoi Cavaliers nel successo (98-93) sui Pacers, ancora orfani di Paul George.

Nelle altre gare della notte spettacolare vittoria sulla sirena dei Raptors (92-89) sui Celtics. A decidere la gara ci pensa Louis Williams con un tiro da tre punti a 0.6 secondi dalla chiusura. A Boston non bastano i 17 di Marcus Thornton, top scorer della serata. Nessun problema per gli Orlando Magic che si sbarazzano 106-88 dei brasiliani del Flamengo: grande protagonista è Nikola Vucevic in doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi. I Wizards, infine, sconfiggono 101-95 gli israeliani del Maccabi Haifa con 19 punti di Otto Porter e 18 con 12 rimbalzi di Kevin Seraphin.