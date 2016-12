Nba, preseason: super Durant, Jazz al tappeto

Cinque le partite giocate nella preseason di Nba . Spiccano i successi dei Clippers sui Warriors e dei Thunder sui Jazz. La copertina va sicuramente a Kevin Durant che grazie ai suoi 29 punti contribuisce in maniera significativa alla vittoria su Utah (113-102). Stesso discorso per Blake Griffin , autore di 29 punti decisivi per Los Angeles per imporsi su Golden State (130-95). Vincono anche i Bulls sui Pacers (103-94) e i Suns sugli Spurs (104-84).

La stagione regolare è ormai alle porte e le squadre stanno sperimentando uomini e tattiche in vista del campionato. I Thunder si confermano i più in forma in questa preseason, altro successo, questa volta ai danni dei Jazz per 113-102. In evidenza Kevin Durant autore di 29 punti, a Utah (davanti al proprio pubblico) non bastano i 20 punti di Trey Burke. Ancora più schiacciante la vittoria dei Clippers sui Warriors, il 130-95 descrive una partita senza storia, dominata dall'inizio alla fine da Los Angeles, Blake Griffin è il miglior marcatore con 29 punti realizzati. Ai Pacers, invece, non basta Paul George, i 26 punti messi a referto dalla guardia non sono sufficienti a Indiana per spuntarla sui Bulls, a far festa è Chicago (103-94). Vittoria di squadra per i Suns sugli Spurs 104-84 e per i Bucks sui Timberwolves 106-88.