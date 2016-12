Nba, preseason: Gallinari travolge Dallas, Belinelli bastonato

4-4: è questo lo score prestagionale dei Nuggets di Danilo Gallinari. L'azzurro si conferma leader tecnico ed emotivo della franchigia coloradina, e anche contro i Mavs di Nowitzki (8 punti per il tedesco) è il migliore in campo: in otto incontri il Gallo viaggia a 19,5 di media, a Denver sembra davvero tutto pronto per dare la caccia alla zona playoff. A partire dalla prima sfida di regular, quella contro i Pelicans.



Più in difficoltà pare invece Charlotte, che chiude a 3-4 la preseason prendendo una legnata a Minneapolis. Del resto i Wolves sembrano in ottima forma (5-2 il loro score nelle amichevoli), in questo momento è difficile tener testa a Rubio e compagni: Belinelli ci prova ed è il migliore dei suoi con 10 punti, ma per poter dire la propria ad Est bisognerà lavorare parecchio.



Chiusura con le altre gare, a partire dalla sesta vittoria prestagionale dei Warriors: i 35 punti di Curry sono un avviso ai naviganti, come lo sono anche i 28 di Durant. Sfida di un certo livello anche all'AT&T Center, dove gli Spurs travolgono 114-99 i Rockets, privi a dire il vero delle loro stelle: protagonista Kawhi Leonard con 15 punti. Wizards-Raptors 119-82, 76ers-Heat 113-110 e Suns-Lakers 98-94 gli altri risultati della notte.