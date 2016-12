Nba, preseason: Gallinari super ma Denver ko

10:20 - Rientro in campo migliore non poteva esserci per Danilo Gallinari dopo il grave infortunio al ginocchio della primavera 2013. Il Gallo non ha potuto evitare la sconfitta dei suoi Denver Nuggets per 97-89 sul campo dei Phoenix Suns, ma la sua prova è stata estremamente convincente per coach Brian Shaw. Danilo, in campo 14 minuti, tutti nel primo tempo, è stato il migliore dei suoi con 17 punti (5 su 9 al tiro e 2 triple) e 4 rimbalzi.

Gli Oklahoma City Thunder passano 118-109 sul campo dei Dallas Mavericks che tengono a riposo Nowitzki e Monta Ellis: sugli scudi Anthony Morrow, 21 punti, e Stevn Adams e Jeremy Lamb, 19 a testa.

I Minnesota Timberwolves battono 116-100 i Philadelphia 76ers con 11 punti del rookie Andrew Wiggins e buon impatto dalla panchina con Mo Williams, 19, e Anthony Bennett, 15. Ai Celtics, battuti 116-109 a Toronto dai Raptors, non bastano 22 punti di Avery Bradely. Bel successo 96-93 degli Orlando Magic sul campo degli Indiana Pacers con 16 punti di Harris e 13 di O'Quinn mentre gli Wizards superano 99-86 gli Charlotte Hornets cui non bastano i 19 punti dell'ex trevigiano Gary Neal.