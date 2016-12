Nba, preseason: Gallinari opaco, ma Denver c'è

Non è scintillante il ritorno oltreoceano per Danilo Gallinari che colleziona appena 7 punti conditi da 6 rimbalzi e 5 assist nel secondo match di preseason Nba giocato dai sui Denver Nuggets . Rimasto in panchina per scelta di coach Malone nel match d'apertura contro i Clippers, il Gallo parte in quintetto all'American Airlines Center contro i Dallas Mavericks e contribuisce alla vittoria dei suoi per 96-86.

Il vero protagonista in maglia Nuggets è il rookie Emmanuel Mudiay: la settima scelta assoluta del Draft 2015 infatti mette assieme 17 punti e 5 assist, continuando nel solco della ottima Summer League disputata. Per Dallas (che tiene in panchina gente come Nowitzki e Deron Williams) il miglior marcatore è Charlie Villanueva (18 punti e 8 rimbalzi). Negli altri faccia a faccia della notte spicca il 115-112 esterno degli Indiana Pacers sui Detroit Pistons, impreziosito dai 32 punti di Paul George.



L'alfiere dei Pacers, a mezzo servizio la scorsa stagione dopo il terribile infortunio a tibia e perone con Team Usa, sembra pronto a trascinare nuovamente la propria franchigia come nella stagione 2013-14, quando la squadra di Frank Vogel arrivò a un passo dalle Finals arrendendosi contro i Miami Heat. I Bulls passeggiano in casa contro Milwaukee (105-95), mentre i Rockets cadono a Memphis nonostante la presenza in campo di Howard e Harden (17 punti in due).