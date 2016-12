Nba, preseason: cadono i Cavs, prima gioia per Miami

11:05 - Si sono giocate nove gare nella notte di preseason Nba. I Detroit Pistons perdono 99-87 a Orlando contro i Magic che conquistano la gara con un break nel quarto periodo, trascinati dai 22 punti di Tobias Harris. Per Detroit 24 punti di Monroe e 21 di Augustin mentre Gigi Datome chiude con 0 punti (0 su 2 al tiro) in 8 minuti di utilizzo. Cadono anche i Cleveland Cavs contro Dallas mentre i Miami Heat trovano il primo successo contro i Golden State Warriors. I Cavs ritrovano Kyrie Irving che brilla con 23 punti mentre LeBron James si ferma a 12 in 26 minuti: a vincere sono i Dallas Mavericks 108-102 grazie ai 19 punti a testa dei nuovi Parsons e Nelson.

Dopo quattro sconfitte arriva il primo successo della preseason per i Miami Heat che a Kansas City battono 115-108 i Golden State Warriors grazie ad un break di 32-15 nel quarto periodo. Agli Warriors non bastano un Klay Thompson sontuoso da 29 punti mentre negli Heat ci sono i 21 di Bosh e i 19 a testa di Deng e Shawne Williams (5 su 5 da tre). Primo stop per gli Utah Jazz, sconfitti 101-97 dai Los Angeles Clippers (25 punti di Jamal Crawford), i Portland Trail Blazers travolgono 121-74 il Maccabi Haifa, i Memphis Grizzlies superano 112-72 il Flamengo, i Milwaukee Bucks superano 105-98 in volata i Minnesota Timberwolves (21 e 11 rimbalzi di Jabari Parker), gli Charlotte Hornets piegano 96-86 gli Washington Wizards (20 punti per Al Jefferson) mentre i Raptors superano 109-90 i Thunder (22 punti di Ross).