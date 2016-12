Nba, preseason: Belinelli, l'esordio è spaventoso!

Al Moda Center va in scena il primo show del talento di San Giovanni in Persiceto con la maglia di Sacramento. 34 minuti di gioco e 32 punti per Belinelli, che guida i Kings ad un'insperata rimonta con 12/18 dal campo e 4/10 da tre: per l'azzurro anche 3 rimbalzi, 4 assist e 4 rubate. A coadiuvare il lavoro del 'Beli' è DeMarcus Cousins con 22 punti e 7 rimbalzi, ai Blazers non bastano i 17 con 7/15 dal campo di un Damian Lillard già in discreto stato di forma.



Salta invece il debutto con la maglia dei Nets l'altro italiano Andrea Bargnani, che paga le fatiche di un Europeo logorante. Il 'Mago' è ai box per un risentimento al bicipite femorale e contro il Fenerbahce di Gigi Datome arriva una sconfitta per Brooklyn. Buona la prima per l'ex Celtics: sono 16 i suoi punti in 30 minuti di gioco al Barclays Center, 5/12 dal campo e soprattutto la dimostrazione che la distrazione muscolare che l'ha costretto a saltare tutto Eurobasket è ormai alle spalle.



Nella notte esordio stagionale anche per i campioni in carica. Al SAP Center di San José i Golden State Warriors sconfiggono 95-87 i Toronto Raptors: 14 punti a testa per gli 'Splash Brothers' Stephen Curry e Klay Thompson, ma il miglior realizzatore dei gialloblù è Leandro Barbosa con 15 a referto. Ai Raptors non bastano i 27 combinati di DeMarre Carroll (15) e DeMar DeRozan (12).