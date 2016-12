Nba, playoff: urlo Memphis, Atlanta cade a Washington

Cominciano a scricchiolare le certezze dei Warriors che devono ora cercare di vincere Gara-4 per tenere vive le speranze di accedere alla finale di Conference a Ovest. Steph Curry sigla 23 di punti mentre 20 sono quelli di Klay Thompson: prestazioni che comunque non bastano ai Warriors per sbancare il FedEx Forum di Memphis. Oltre ad un ispirato Gasol, i Grizzlies approfittano dell'ottima vena realizzativa di Zach Randolph che mette a referto 22 punti.

Nella notte tra lunedì e martedì va in scena Gara-4, ancora a Memphis. In difficoltà anche Atlanta che, dopo aver dominato la Eastern Conference, sta faticando ad entrare in forma in questi playoff. Dopo il ko interno in Gara-1, gli Hawks vengono sconfitti nel primo match disputato al Verizon Center di Washington. A decidere l'incontro è Paul Pierce che, sul 101 pari, si inventa il canestro della vittoria con un buzzer-beater da fuoriclasse. Per 'The Truth' (soprannome datogli da Shaquille O'Neal nel lontano 2001) sono in tutto 13 i punti mentre agli Hawks non bastano i 18 di Dennis Schroder e di Jeff Teague. Sempre nella notte tra lunedì e martedì si disputerà Gara-4 a Washington.