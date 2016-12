Nba, playoff: OKC giustizia gli Spurs, è finale con Golden State

Arrivederci all'anno prossimo per gli Spurs, a cui non è bastata una regular season da primi della classe con 67 vittorie: nella storia Nba soltanto una squadra con un record migliore non è riuscita ad arrivare alle Finals, ossia i Celtics 1972-73 (68 successi). Non è roba da poco. La verve di Tim Duncan si è schiantata sul muro Durant-Westbrook: 65 punti in due (i già citati 37+28 per Russ, a cui vanno aggiunti 12 assist del numero 0). La coppia inizia a far paura: i due hanno firmato almeno 25 punti in una gara playoff per la 34esima volta, superando due mostri sacri della storia come Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, fermi a 33.



È stato il crollo degli Spurs dei veterani, accasciatisi con tre sconfitte consecutive contro i Thunder. E all'intervallo era già chiaro come sarebbe andata a finire: 55-31, dopo un primo quarto da 25-19. Il terzo periodo porta addirittura ad un clamoroso +39, salvo poi arrivare la reazione di San Antonio, quantomeno d'orgoglio. Chissà che non sia stata l'ultima gara per Ginobili e Duncan, chiamati a scegliere cosa fare da grandi. E ora OKC sarà di scena a Oakland: si comincia in California, nella notte tra lunedì e martedì.