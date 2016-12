Nba, playoff: LeBron-Smith, Cleveland passa ad Atlanta

Atlanta parte forte nel primo quarto, terminato con un parziale di +6. Vantaggio annullato nel secondo, che si chiude in perfetta parità sul 51-51. Otto 'bombe' da tre punti andate in porto per Smith, dalla panchina: 'mano calda' è dire poco. Ma restringiamo il campo: fra gli ultimi cinque minuti del terzo periodo e i primi due del quarto ne arrivano ben cinque, una dietro l'altra, che demoliscono Atlanta. E' il cambio passo decisivo. In mezzo ecco un grande LeBron James, trascinatore assoluto: per lui 52esima gara nei playoff chiusa con oltre 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist.



Con 4'59" sul cronometro ancora da giocare nell'ultimo quarto saluta il match DeMarre Carrol: problemi ad un ginocchio per lui, costretto ad uscire portato a braccia dallo staff di Atlanta. Si attende ora il responso degli esami. Nel finale c'è spazio anche per una schiacciata da urlo di LeBron, che sembra voler mettere in chiaro a tutti qual è l'obiettivo finale. Per gli Hawks vanificata la bella prova di Jeff Teague, protagonista di 27 punti. Si torna in campo domani notte, per gara 2, di nuovo ad Atlanta.