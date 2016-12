Nba, playoff: LeBron batte un colpo, Cavs-Bulls è 1-1

09:57 - E' la notte di LeBron James e James Harden. Il 'Re' firma 33 punti nel netto 106-91 inflitto dai Cleveland Cavaliers ai Chicago Bulls in gara 2 delle semifinali di Conference: la serie torna sull'1-1 e si sposta in Illinois. Il 'Barba', invece, ne mette 32 (16 solo nell'ultimo quarto) nel 115-109 con cui gli Houston Rockets piegano i Clippers, sempre privi dell'infortunato Chris Paul: è 1-1 anche in questo caso, si vola in California.

Alla Quicken Loans Arena di Cleveland LeBron James trascina i Cavs all'1-1 nella serie coi Bulls. Serata difficile per Derrick Rose che firma solo 14 punti in 37 minuti e siede in panchina a riposare per buona parte del secondo quarto: i padroni di casa scavano proprio in quei minuti il solco che Chicago non riesce più a rimontare. Gara dominata dalla squadra di David Blatt, che ottiene anche 21 punti da Irving, 17 da Jones e 15 da un redivivo Shumpert. Ma è il 'Prescelto', con un complessivo 13/29 al tiro, a indirizzare la sfida. Ora si riparte dallo United Center, dove si svolgeranno gara 3 e gara 4.



Si portano sull'1-1 anche i Rockets, che dopo l'inattesa sconfitta nel match d'apertura della serie con i Clippers riescono ad impattare grazie allo straordinario quarto periodo giocato da James Harden. 16 i punti del 'Barba' nell'ultimo quarto, alla franchigia losangelina non bastano i 34 punti in 41 minuti di un grande Blake Griffin. A far la differenza è l'assenza di Chris Paul, ancora fermo per il problema muscolare accusato in gara 7 contro i San Antonio Spurs. Ora si vola in California: "Non sono sicuro che CP3 ce la faccia per gara 3, non si muove ancora bene", le parole di Doc Rivers, non certo incoraggianti per i tifosi dei Clippers.