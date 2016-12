Nba, playoff: i Warriors domano i Pelicans, Rockets ok

13:21 - A Ovest nella prima notte di playoff Nba Golden State (miglior squadra di regular season) sconfigge 106-99 i Pelicans con 34 punti di Steph Curry. Comincia bene per i Rockets il derby texano con i Mavericks. Houston vince infatti 118-108 Gara-1 con 24 punti del 'Barba' Harden. A Est, invece, i Bulls mantengono il fattore campo sconfiggendo 103-91 i Bucks con 23 di Derrick Rose. Washington, infine, espugna 93-86 il parquet di Toronto all’overtime.

E' il solito immenso Stephen Curry a trascinare i Warriors al successo in Gara-1 contro i Pelicans. Per Golden State ottimo anche l'apporto di Klay Thompson, autore di 21 punti. A New Orleans non bastano i 35 di uno scintillante Anthony Davis. James Harden chiude in doppia doppia (24 punti e 11 assist) la sua prova contro i Mavs: Houston ha la meglio su Dallas, tenuta a galla dai 24 di Dirk Nowitzki. Decisivo per i Rockets l'ingresso di Corey Brewer che segna 13 dei suoi 15 punti nell'ultimo quarto. Derrick Rose torna a disputare una gara di playoff dopo 3 anni (l'ultima nel 2012 contro Phila prima del lungo infortunio al ginocchio) e incanta il pubblico dello United Center di Chicago con 23 punti e 7 assist.

I Bulls vengono trascinati anche da Jimmy Butler che di punti ne mette 25. I Bucks escono a testa bassa da Gara-1 nel 'derby del lago Michigan': 18 punti per Khris Middleton. L'unica vittoria esterna, infine, è dei Wizards che sconfiggono i Raptors all’Air Canada Centre. Toronto, con un parziale di 26-17 nel quarto quarto, riesce a portare il match all’overtime ma Washington torna in cattedra e chiude sul punteggio finale di 93-86. Sono 20 i punti di Paul Pierce contro i 18 di Amir Johnson.