Nba, playoff: i Clippers portano gli Spurs a Gara-7, Bulls in semifinale

Gara equilibratissima quella dell'At&T Center. Spurs e Clippers chiudono in perfetta parità all'intervallo lungo (51-51). Poi salgono in cattedra Blake Griffin e Chris Paul, autori entrambi di una doppia doppia (il primo con 26 punti e 12 rimbalzi, il secondo 19 punti e 15 assist). A tenere a galla San Antonio è il solo Marco Belinelli, con una super prestazione da 23 punti. Negli ultimi 80 secondi l'azzurro mette a segno anche due triple ma Jamal Crawford e Griffin chiudono i conti trasformando i liberi a loro disposizione. Si va così a Gara-7 in programma a Los Angeles nella notte tra sabato e domenica.

Senza storia, invece, Gara-6 tra Chicago e Milwaukee. Alla BMO Harris Bradley Center va in scena il dominio dei Bulls che rifilano 54 punti di distacco ai Bucks. Soltanto sfiorato il record del massimo margine di successo in una gara di playoff Nba detenuto da Minnesota che nel lontano 1956 sconfisse St. Louis 133-75. Top scorer della serata è Mike Dunleavy con 20 punti. Pau Gasol chiude a 19 mentre Derrick Rose si ferma a 15 in 25 minuti. Disastrosa la prova di Milwaukee: per i Bucks nessun giocatore in doppia cifra.

La semifinale di Conference con i Cavs prenderà il via nella notte tra lunedì e martedì.