Nba, playoff: Horford lancia Atlanta, Golden State domina

Gara onestamente bruttina alla Philips Arena di Atlanta, dove gli Hawks ancora una volta subiscono l'arcigna difesa di Washington e non riescono a prendere il largo. Il quarto periodo è la fiera degli errori, con gli Wizards che non trovano il canestro per ben 7 minuti ma arrivano a 2 secondi dalla sirena in vantaggio di un punto grazie alla tripla dall'angolo di un intramontabile Paul Pierce. L'ultima azione è affidata al tedesco Dennis Schroeder, che prova a penetrare ma sbaglia da sotto canestro: monumentale rimbalzo di Horford (23 i punti per l'Mvp del match) e vittoria per i padroni di casa, che tra due giorni al Verizon Center possono chiudere la contesa.



Avrà la stessa opportunità al FedEx Forum anche Golden State, che sembra tornata pian piano sui livelli della strepitosa regular season. Difesa forte e tiro da tre, questi i pilastri su cui gli Warriors costruiscono la dominante vittoria della Oracle Arena sui Grizzlies di un comunque encomiabile Marc Gasol (18 punti e 12 rimbalzi per lo spagnolo). Thompson sbaglia poco (7/16 al tiro, ma 3/4 da tre), Curry mette a referto 18 punti con un complessivo 6/13 e anche Iguodala dà un significativo contributo (16 con 7/10 in 25 minuti): vittoria di squadra quella di Golden State. L'accesso alla finale di Eastern può arrivare in gara 6 tra due giorni.