Nba, playoff: Harden rilancia Houston, Golden State cade

James Harden prova a riaprire la finale di Western Conference . Con 45 punti il 'Barba' è l'assoluto protagonista di gara 4: Houston vince 128-115 su Golden State e si porta ora sull'1-3. Grande paura per Steph Curry , che nel secondo quarto vola sulla schiena di Ariza e atterra male sul collo: nulla di grave per l'Mvp della regular season, che rientra e chiude con 23 punti. Gli Warriors puntano alla conquista delle Finals tra due giorni ad Oakland.

Mancano 5 minuti alla fine del secondo quarto quando Curry, in rientro difensivo, vola sulla schiena di Ariza e finisce rovinosamente a terra picchiando il collo: grande spavento per tutti gli appassionati e svolta nella gara del Toyota Center. La partita gira lì, perché se è vero che il fenomeno di Akron rientra nel terzo periodo senza riportare grosse conseguenze, è altrettanto vero che Houston scava il solco decisivo in assenza dell'Mvp della regular season.

Golden State si affida a Klay Thompson (24 punti in 38 minuti, ma 9/21 al tiro) e Draymond Green (21 in 40 con 9/14 e 15 rimbalzi), ma Harden ruggisce e con 45 punti (13/22, 9 rimbalzi e 5 assist) trascina i Rockets al primo successo nella serie.

La pessima notizia per Houston è la probabile squalifica di Dwight Howard, che ad inizio terzo quarto colpisce Bogut con una gomitata e dovrebbe essere sospeso dalla Lega dietro prova televisiva. Tra due giorni gara 5 alla Oracle Arena, Golden State vuole prendersi la finale.