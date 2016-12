Nba, playoff: Cavaliers a valanga, Raptors travolti

I Raptors, in vantaggio nelle primissime battute del match, tengono testa ai Cavs solo nel primo quarto, chiuso sul 33-28 per i padroni di casa. I canadesi, reduci dalla massacrante serie terminata in gara 7 contro Miami, crollano nel secondo parziale sotto i colpi di un LeBron James al top della forma. Cleveland va all'intervallo lungo con 22 punti di vantaggio e negli ultimi due quarti amministra l'incontro chiudendo sul +31 (maggior divario in postseason nella storia della franchigia dell'Ohio).



I Cavaliers vincono così la nona gara di fila in questi playoff: nel 2012 gli Spurs si imposero 10 volte di seguito. Toronto paga l'assenza di Jonas Valanciunas, fermato da una distorsione alla caviglia destra. Il lituano è in dubbio per gara 2, in programma nella notte tra giovedì e venerdì andrà in scena, sempre alla Quicken Loans Arena.