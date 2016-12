Nba, playoff: Atlanta vola al secondo turno

Nell'unica partita giocata nella notte dei playoff Nba gli Atlanta Hawks , numero 1 della griglia della Eastern Conference, vince nettamente 111-87 gara 6 sul parquet dei Brooklyn Nets e chiude 4-2 la serie per volare al secondo turno dove sfiderà gli Washington Wizards, numero 5. Prova di forza degli Hawks che spaccano la partita con un break di 23-3 per iniziare il secondo tempo. Sugli scudi Millsap , 25 punti, e Korver , 20.

Gli Atlanta Hawks non falliscono il primo match ball e chiudono 4-2 la serie di primo turno della Eastern Conference vincendo nettamente 111-87 al Barclays Center contro i Brooklyn Nets. Atlanta è sempre in controllo della partita: nel primo quarto scappa sul 36-23 grazie a due bombe di Korver e una di Carroll.

Nel secondo periodo i Nets tornano in partita ma è a inizio terzo quarto che il match si decide: Atlanta piazza un parziale devastante di 23-3 e scava il solco buono, propiziato soprattutto da Jeff Teague, autore di 13 assist. 41-21 il parziale del terzo periodo, chiuso avanti 92-66 dagli Hawks che nel quarto finale si limitano a gestire. Il migliore è Millsap, 25 punti, mentre Carroll e Korver (6 su 10 da tre) aggiungono 20 punti a testa.

Atlanta vince la sua prima serie di playoff dal 2011 e ora se la vedrà con gli Washington Wizards.