Nba, Playoff: 4-0 agli Hawks, Cavs alle Finals

I Cleveland Cavaliers e LeBron James non sprecano il primo match ball sulla racchetta, battono gli Atlanta Hawks anche in gara 4, 118-88, e volano alle finali Nba per la prima volta dal 2007, quando persero 4-0 contro i San Antonio Spurs. I Cavs ritrovano Kyrie Irving dopo due gare di assenza per la tendinite al ginocchio ed è proprio lui, 16 punti alla fine, a firmare il primo strappo sul +10 a fine primo periodo. Nel secondo quarto, con Atlanta che continua a sparare a salve da tre (5 su 32 nella serata), è LeBron James a lanciare i suoi sul +20 (53-33). Dopo l'intervallo non c'è più partita, Tristan Thompson, 16 punti e 11 rimbalzi, domina sotto entrambi i tabelloni e Cleveland scappa via.

