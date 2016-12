Nba, per Belinelli compleanno vincente: gli Spurs superano i Thunder 

11:09 - Tutti gli azzurri in campo nella notte Nba ma a far festa è il solo Marco Belinelli. Gli Spurs si sbarazzano 130-91 dei Thunder con 6 punti del cestista di San Giovanni in Persiceto. Miami sconfigge 93-85 i Celtics di Gigi Datome, a quota 6 in 12 minuti. Dopo i 40 punti rifilati ad Orlando, Danilo Gallinari si ferma a 8 nel ko dei Nuggets (99-85) contro i Sixers. Cadono anche i Knicks di Andrea Bargnani (6 punti), battuti 111-80 dai Clippers.

Dopo 4 vittorie di fila la corsa dei Thunder si interrompe all'AT&T Center di San Antonio. I campioni in carica dell'Nba si impongono con 39 punti di vantaggio su Oklahoma grazie ai 21 del solito Tony Parker e ai 19 di Boris Diaw. Belinelli chiude con 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti. A Est fondamentale vittoria nella corsa ai playoff per Miami che espugna il TD Garden di Boston con 22 di Goran Dragic. Ai Celtics non bastano i 16 di Jae Crowder e i 6 di Datome con 2 rimbalzi.



Niente da fare anche per i Nuggets, ormai fuori dalla corsa ai playoff. A trascinare Phila ci pensa Robert Covington con 25 punti. Gallinari chiude con 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. E' Austin Rivers il grande protagonista (con 21 punti) della vittoria al Madison Square Garden dei Clippers sui Knicks del Mago Bargnani che ne mette 6. Tra le altre gare della notte spicca il successo dei Rockets (95-93) sui Pelicans nel giorno del ritorno di Dwight Howard che, in 16 minuti, mette a referto 4 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e una stoppata su Anthony Davis. Houston recupera lo svantaggio di 17 punti grazie ai 25 del 'Barba' Harden. Tutto facile per i Cavs che abbattono 111-89 i Grizzlies con 24 punti di Kyrie Irving, 22 di Kevin Love e 20 di LeBron James.