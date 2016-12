Nba: Pelicans e Nets agguantano i playoff, Datome show

10:01 - Sono i Pelicans e i Nets le ultime squadre ad approdare ai playoff Nba. New Orleans batte 108-103 San Antonio e consolida l'ottavo posto a Ovest eliminando i Thunder, vincenti 138-113 su Minnesota con 37 punti di Westbrook. A Est restano fuori i Pacers, sconfitti 95-83 a Memphis. L'ultima posizione utile la conquista Brooklyn che si impone 101-88 su Orlando. Gigi Datome sigla 22 punti (career-high) nel successo di Boston (105-100) sui Bucks.

I Pelicans riescono ad accedere ai playoff battendo gli Spurs con 31 punti e 13 rimbalzi del solito Anthony Davis. Sconfitta pesante per San Antonio (2 punti per Belinelli) che scivola dal secondo al sesto posto a Ovest e affronterà i Clippers. New Orleans se la vedrà, invece, con i Warriors già sicuri del primo posto di Conference, e vincenti 133-126 sui Nuggets. Klay Thompson sigla 25 punti mentre Curry si 'limita' a 10 in 19 minuti. Gallinari chiude la sua stagione con 18 punti. Grande delusione per i Thunder che battono i Timberwolves ma non raggiungono i playoff di un soffio nonostante i 37 di Westbrook.

La sorpresa forse più grande arriva dalla Eastern Conference. I Pacers, infatti, cedono l'ottavo posto ai Nets. Fatale per Indiana il ko in casa dei Grizzlies, trascinati da Marc Gasol, autore di 33 punti e 13 rimbalzi. Per gli uomini di coach Frank Vogel 26 di C.J.Miles e 20 di George Hill. Brooklyn fa festa sconfiggendo Orlando e approdando ai playoff grazie ai 28 di Bojan Bogdanovic. I Nets affronteranno Atlanta, dominatrice di Conference ma sconfitta 91-85 a Chicago. A Milwaukee arriva la sesta affermazione consecutiva per i Celtics con 22 punti di un sontuoso Gigi Datome al suo record in carriera Nba. Boston affronterà i Cavaliers di LeBron James, tenuto a riposo nella vittoria (113-108) sui Wizards.

Questo il quadro completo dei playoff

WESTERN CONFERENCE

Warriors-Pelicans

Rockets-Mavericks

Clippers-Spurs

Blazers-Grizzlies

EASTERN CONFERENCE

Hawks-Nets

Cavaliers-Celtics

Bulls-Bucks

Raptors-Wizards