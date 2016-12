Nba: passo falso Spurs, New York si inchina a LeBron

Aldridge e Parker a riposo, Duncan e Leonard ai box per infortunio. I Playoffs si avvicinano, e così coach Pop decide di non utilizzare le sue pedine migliori contro Okc. Non bastano i 17 punti di David West ad evitare la sconfitta, perchè dall'altra parte Durant confeziona 31 punti con 10 rimbalzi (segnando più di 20 punti per la 58esima partita di fila in regular season, superato Allen Iverson in questa speciale classifica). Westbrook ne aggiunge 29, e i Thunder si attestano sempre più come terza forza della Western Conference. A Est c'è sempre Cleveland al comando: i Cavaliers approfittano della serata super di LeBron James (27 punti, 10 assist e 11 rimbalzi) per mandare al tappeto i Knicks. 28 punti per Carmelo Anthony. Il successo del MSG permette alla squadra di coach Lue di rimanere a due partite di vantaggio su Toronto, che batte 115-91 i Pelicans orfani di Anthony Davis. Tutto in doppia cifra il quintetto base di Toronto e Raptors che infilano la 49esima vittoria in stagione. Atlanta risponde a Boston (i Celtics, trascinati da Isaiah Thomas, non lasciano scampo ai Suns ma gli Hawks vincono 112-95 contro Detroit e tengono la terza piazza della Eastern Conference) mentre gli Utah Jazz centrano un successo fondamentale nella corsa Playoffs battendo 93-84 Minnesota.