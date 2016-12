Nba: partenza record, gli Warriors fanno la storia

Se per il vice di Steve Kerr, Luke Walton, prima o poi arriverà una sconfitta, il leader di Golden State Steph Curry non sembra essere troppo d'accordo: "Ho dei seri dubbi - scherza il play degli Warriors dopo i 24 punti nel successo su Los Angeles-. Quando puoi fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima è sempre un enorme piacere, ma non sarà un dominio totale per 82 partite". Dominio che invece è stato contro i Lakers di un Kobe Bryant impalpabile (4 punti con 1/14 al tiro), con l'ennesima grande prestazione di squadra di un quintetto che gioca a memoria.



Grande protagonista della notte Nba anche Paul George che mette a segno 40 punti e trascina Indiana al 123-106 in casa degli Wizzards: impressionanti le percentuali dei Pacers che tirano con il 73% da tre (19/26) e chiudono con un 55% complessivo dal campo contro comunque un buon 45% di Washinghton. Brilla pure Danilo Gallinari: l'azzurro di Denver mette a referto una doppia-doppia da 20 punti e 18 rimbalzi (season high), ma la sua prestazione non basta a evitare la sconfitta dei Nuggets per 111-94 sul campo dei Los Angeles Clippers.



Bene Chicago che ritrova Derrick Rose e vola a prendersi la nona vittoria da inizio anno a Portland: i Bulls ne mandano 5 in doppia cifra, nei Blazers più di tutti segna Lillard (19 punti) ma con un pessimo 4/22 al tiro che pesa nel computo finale della partita. Vittorie anche per Atlanta contro Boston (121-97, 25 punti per Millsap) e Memphis che ferma Dallas 110-96 grazie a una grande prestazione di tutti i Grizzlies in campo.