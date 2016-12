Nba: Parker si riprende gli Spurs, Harden da urlo

10:17 - Tony Parker torna e prende per mano San Antonio firmando 26 punti nel successo degli Spurs sui Clippers (125-118). Continua lo stato di grazia di James Harden che mette a referto 44 punti ed è determinante nella vittoria di Houston su Portland (110-95). Si ferma a sei la striscia vincente dei Toronto Raptors, battuti 129-120 dai Chicago Bulls che danno spettacolo col tandem Rose-Butler. I Nuggets (senza Gallinari) vanno ko con Charlotte.

Dopo avere saltato le ultime cinque partite Tony Parker torna in campo ed è subito protagonista (con 26 punti) nel successo di San Antonio contro i Los Angeles Clippers (125-118). Tra gli Spurs, che chiudono la partita con il record stagionale di 64% dal campo, brillano anche Duncan (21 punti +12 rimbalzi), Diaw (23) e Ginobili (19). I Clippers rispondono con i 25 di Paul, i 22 di Griffin e i 21 di Redick, ma non basta.



Bastano eccome, invece, i 44 punti di James Harden che hanno un peso determinante nella vittoria di Houston su Portland (110-95). Il Barba va in doppia cifra per la 16esima partita consecutiva e supera quota 40 per la terza volta nelle ultime sei. Si ferma la corsa dei Toronto Raptors che, dopo sei vittorie di fila, si inchinano di fronte a Chicago.



I Bulls si impongono 129-120 e i mattatori sono Rose e Butler (29 punti il primo, 27 il secondo). Ai Raptors non basta mandare in doppia cifra quattro uomini del quintetto iniziale (34 di Lowry). Senza l’infortunato Danilo Gallinari i Denver Nuggets perdono nettamente alla Time Warner Cable Arena di Charlotte dove gli Hornets si impongono con un eloquente 110-82. Atlanta vince 105-102 a Dallas, completa il quadro il successo esterno degli Utah Jazz (97-91) al FedExForum di Memphis contro i Grizzlies.