Nba: Nuggets show coi Cavs, Chicago vola

10:08 - Nella notte Nba i Nuggets conquistano una vittoria importante battendo 106-97 i Cavaliers nonostante i 22 punti di LeBron James. Gallinari gioca 8 minuti non trovando però la via del canestro. Importante successo dei Bulls 105-89 sui Clippers: Chicago mantiene l’imbattibilità casalinga. Ancora out Belinelli nella vittoria per 100-75 dei suoi Spurs sui Sixers. Fuori anche Datome nel ko interno dei Pistons (93-107) con Orlando.

Denver espugna la Quicken Loans Arena di Cleveland con una super prestazione di Ty Lawson (24 punti e 12 rimbalzi) e di Arron Afllalo che di punti ne mette a segno 23.

In doppia doppia anche Timofey Mozgov (14 punti e 11 rimbalzi). Gallinari entra in campo solo 8 minuti collezionando solo un rimbalzo e un assist. Oltre ai 22 di LeBron, ai Cavs non bastano i 20 di Kevin Love e di Dion Waiters.

Rose e Gasol assistono dalla panchina alla vittoria dei Bulls sui Clippers allo Staples Center di Los Angeles con i Clippers. Tra le fila di Chicago sono 22 i punti di Jimmy Butler mentre Joakim Noah ne segna 11 con ben 16 rimbalzi. Nella franchigia californiana brilla Jamal Crawford con 24 punti mentre Blake Griffin ne sigla 19 con 10 rimbalzi. Manca sempre meno al ritorno in campo di Marco Belinelli ma nel frattempo l’azzurro segue dalla panchina dell’AT&T Center di San Antonio all’affermazione degli Spurs sui Sixers. Miglior marcatore per i texani è Matt Bonner con 18 punti: non succedeva dal 5 dicembre 2012 con i 22 segnati contro Utah.

Altra prestazione sotto tono per Philadelphia, ancora a secco di vittorie in 10 incontri. Ancora una volta out Gigi Datome: i suoi Pistons crollano in casa contro i Magic trascinati dai 25 punti di Nikola Vucevic (con 14 rimbalzi) e dai 24 di Tobias Harris. Tra le fila di Detroit si salva solo Caron Butler che chiude la sua prova a quota 20.

Torna al successo, infine, Miami (95-83 su Brooklyn) dopo 3 ko consecutivi: a risollevare le sorti degli Heat ci pensa Mario Chalmers con 22 punti.