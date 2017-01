Nba: Nuggets ko senza Gallinari, i Cavs strapazzano i Suns

Nella notte Nba un problema alla caviglia destra costringe Danilo Gallinari al forfait e così i Nuggets vengono travolti 118-104 dagli Spurs. All'AT&T Center San Antonio si impone grazie ad un super Kawhi Leonard che, per la quinta gara di fila, supera quota 30 siglando 34 punti. A Denver non bastano i 35 di Nikola Jokic. I Cavaliers strapazzano 118-103 i Suns con la tripla doppia sfiorata di LeBron James (21 punti, 15 assist e 9 rimbalzi).