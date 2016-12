Nba: Nowitzki trascina i Mavericks, i Kings ripartono

Un leggendario Dirk Nowitzki trascina Dallas al successo per 132-120 su Portland all'overtime. Il campione tedesco sigla 40 punti (suo best score stagionale) all'American Airlines Center e tiene vive le speranze di playoff dei Mavericks, ottavi a Ovest. Dopo due ko di fila torna alla vittoria Sacramento: nell'88-80 su New York sono 8 i punti messi a referto da Marco Belinelli . Prova super di DeMarcus Cousins con 24 punti e 20 rimbalzi.

A Est prosegue inarrestabile la corsa dei Raptors che sconfiggono 105-100 i Magic all'Air Canada Centre e insidiano il primato dei Cavs distanti una sola vittoria (48-21 di Toronto contro 49-20 di Orlando). Protagonisti della serata per la franchigia canadese sono DeMar DeRozan con 25 punti e Luis Scola con 20. I Pelicans si impongono 109-105 sui Clippers nonostante l'assenza per infortunio fino al termine della stagione di Antony Davis. Il lungo dovrà operarsi alla spalla e ora rischia anche di saltare le Olimpiadi di Rio in estate. Ai californiani, giunti alla quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, non bastano i 24 punti a testa di Chris Paul e J.J. Redick.