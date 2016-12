Nba: Nowitzki sempre più nella storia, Lakers ko

11:02 - Non capita tutti i giorni di superare Hakeem Olajuwon per punti segnati in carriera. Dirk Nowitizki ci è riuscito la scorsa notte, siglando 23 punti nella vittoria 106-98 di Dallas su Sacramento: il tedesco, che tocca quota 26,953 punti, è diventato il miglior marcatore nato fuori dai confini statunitensi nella storia della lega. Altro record, ma per tiri sbagliati in carriera, scritto da Kobe Bryant nel ko Lakers a Memphis. Ok Spurs e Raptors.

All’American Airlines Center di Dallas tutti in piedi ad inizio quarto periodo, quando Nowitzki riceve da Monta Ellis poco dopo la linea dei tre punti e segna il canestro che gli vale il sorpasso sul centro nigeriano nella classifica realizzatori all time: ora Wunder Dirk si trova al nono posto. Passa quasi in secondo piano il successo della squadra di Carlisle, 106-98 contro i Kings di un DeMarcus Cousins da 16 punti, 11 rimbalzi e 5 assist.

Trasferta amara invece per i Los Angeles Lakers, che dopo la prima vittoria stagionale contro Charlotte incassano il sesto ko da inizio regular season contro Memphis: al FedEx Forum Randolph e compagni s’impongono 107-102 contro i gialloviola, trascinati dal solito Kobe Bryant. L’ex Lower Merion HS sigla 28 punti con 6 assist e 7 rimbalzi, ma il 10 su 26 dal campo gli vale il titolo di giocatore con più tiri sbagliati in carriera nella Nba: anche in questo caso superata una leggenda Nba, l’ex Celtics John Havlicek.

Rimaniamo nella Western Conference, con i San Antonio Spurs che agguantano l’ottavo posto provvisorio grazie al loro secondo successo di fila: la squadra di Popovich, con Belinelli ai box, espugna l’Oracle Arena 113-100, battendo così i Golden State Warriors.

Protagonisti di serata Tony Parker (28 punti e 7 assist per il franco belga) e Klay Thompson, che nonostante i 29 punti con 5 su 6 da tre non riesce a portare al successo i ragazzi di Kerr. Ad est i padroni continuano ad essere i Toronto Raptors: Lowry e compagni infilano il quinto successo in fila all’Air Canada Centre, stendendo104-100 Orlando.

Ora la franchigia canadese ha il miglior record di tutta la Nba assieme ai Memphis Grizzlies (7-1).

Gli altri risultati della notte:

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder 85-78

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 102-100