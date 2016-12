Nba: notte amara per Gallinari e Bargnani, Cavs ok

Dopo l'exploit contro Curry e compagni arriva una battuta d'arresto per Denver: al Pepsi Center brilla soprattutto Hassan Whiteside, capace di andarsene dal parquet con 19 punti, 17 rimbalzi e soprattutto ben 11 stoppate. È l'ago che sposta la bilancia verso Miami, coadiuvato da Chris Bosh (24 punti, gli ultimi tre utili per il sorpasso in prossimità della sirena): Danilo Gallinari, dopo sei gare da urlo chiuse con 20 o più punti, torna sulla terra firmandone 'solo' 11 in 38 minuti. A proposito prove superlative: Russell Westbrook sfodera la miglior prestazione di stagione con 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Per l'asso dei Thunder, vincenti 113-93 con Minnesota è la quarta tripla doppia in stagione, la ventitreesima in carriera. Nessun sorriso anche per Andrea Bargnani: buona gara del 'Mago' con 12 punti in 14 minuti, ma non basta contro Portland, alla terza affermazione consecutiva. Al Barclays Center Brooklyn viene affossata dalle stoccate di Damian Lillard, protagonista di 33 punti (14 realizzati nell'ultimo periodo) e 10 assist. In attesa del'imminente supersfida contro gli Warriors è Kyrie Irving a scaldare i motori per i Cavs: 23 punti per lui, a cui vanno aggiunti i 19 di LeBron James, per il definitivo 91-77 in casa dei Rockets. La sfida più calda della notte se l'aggiudica Dallas: i Mavericks, col ritorno di Dirk Nowitzki, espugnano lo United Center di Chicago 83-77. Il tedesco griffa 21 punti, a cui vanno sommati i 18 di Deron Williams. A completare il quadro sono il successo esterno di Washington (28 punti per John Wall), 118-104 con i Pacers, la vittoria dei Celtics 117-103 sui Suns, il 109-107 dei Pelicans (32 per Ryan Anderson) sugli Hornets e il 108-101 dei Bucks a discapito di Atlanta.